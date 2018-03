¿Gastón Acurio cocinará para ‘Melcochita’? [VIDEO y FOTOS]

El cómico ‘Melcochita’ contó que el chef Gastón Acurio le ha prometido prepararle algo especial, por haberlo hecho reír toda la tarde.



“Fui a un restaurante y Gastón Acurio estaba ahí. Se me acercó, nos tomamos unas fotos y le conté unos chistes bravos. Se ha divertido mucho, es un buen tipo”, comentó ‘Melcochita’.



En todo lugar arrancas sonrisas...

Es un don que Dios me dio y siempre tengo un chiste para alegrar a la gente, y Gastón reconoce mi talento.



¿Le pediste algún secreto de cocina?

No, pero me ofreció cocinar algo rico.



Además, es bueno reír en medio de la crisis que vive el país...

No me gusta la política, pero si las cosas empeoran agarro mis maletas y me voy a Estados Unidos a trabajar en lo que sea porque tengo que velar por mis hijitas.



Ahora, todo el mundo espera que el fútbol nos siga regalando alegrías...

Todos somos Perú y esperamos más triunfos. He grabado una salsa con la orquesta ‘Cambalache’, que será un homenaje a la selección y saldrá en 15 días. (E.Castillo)