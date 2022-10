Tras el ampay en Piura, Ale Venturo y el Gato Cuba se lucieron juntos en un nuevo local de la empresa de la rubia. En una transmisión en vivo, la pareja se mostró feliz e incluso se tomaron fotos con los asistentes, por lo que se entiende que el futbolista fue perdonado.

El último 3 de octubre, Amor y Fuego difundió imágenes de Rodrigo Cuba con una jovencita en Piura , en las cuales se le ve perreando y acercando su rostro al cuello de la mujer, esto pese a que hace poco anunciaron el embarazo de Ale Venturo.

Precisamente, por el estado de la empresaria, Peluchín lanzó fuertes comentarios contra el ex de Melissa Paredes. “Yo creo y esta es una opinión muy personal, que una persona enamorada no hace eso, que una persona que respeta a su pareja no hace eso. “No la quiero como aparento, no la cuido como parece”. Olvidémonos de ese tema, preocúpate por quien viene en camino ¿no? Ni siquiera se frenó un poquito por eso, ¿de qué está hecho el Gato Cuba?”, cuestionó.

Ale Venturo ‘perdonó’ al Gato Cuba y se lucen juntos en nuevo local

Usuarios sobre Ale Venturo y el Gato Cuba: “Con el ampay van a tener más gente”

No obstante, los comentarios no se hicieron esperar y muchos cuestionaron que la empresaria aparezca con el Gato, pese al escándalo por el ampay.

“Con el ampay al Gato van a tener más gente. Valórate un poco mujer”, se lee en un comentario de la transmisión.

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza dice que Giuliana Rengifo es “semejante mujerón”, pero la trolean: “Parece su abogada”

Olenka Cuba manda misil a Karla Tarazona tras cambio de régimen a Leonard: “Las cosas se ponen en su lugar”

Janet y la fuerte acusación contra Magaly: “Antes de su programa se mete su licorcito”