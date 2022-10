¡NO LO PERDONAN! El ‘Gato’ Cuba se lució junto a Ale Venturo luego de ser ampayado con una joven en una discoteca; sin embargo, el futbolista se reapareció con un look muy similar con el fue captado en Piura, esto provocó una reacción de los conductores de ‘En Boca de Todos’.

“Lo único que me hace ruido es la capucha”, dijo Tula Rodríguez. Por su parte, Ricardo Rondón también criticó el vestuario del deportista: “Sigue la capucha, por Dios, esa capucha yo la botaría a la basura”.

No obstante, el conductor expresó que le parece bien que no haya dejado sola a Ale Venturo en la inauguración de un local de la Nevera Fit, empresa la rubia. “Eso, por lo menos, me parece un acto de solidaridad en momentos complicados”, agregó.

Ricardo Rondón sobre look del Gato Cuba: “Es una señal de vergüenza”

Según Tula Rodríguez, el Gato Cuba decidió usar una capucha precisamente porque está en medio del escándalo por el ampay. “De estar arrochado, avergonzado, palteado”, dijo.

Ante ello, Ricardo Rondón lanzó un lapidario comentario: “Eso es evidente, es una señal de vergüenza, es una señal de que no estas para que la gente te vea y te señale”.

