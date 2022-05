¡Enamoradísimos! Rodrigo Cuba y Ale Venturo aparecieron juntos en televisión por primera vez en Magaly TV: La Firme. El futbolista rechazó que hayan empezado una relación con la empresaria para sacarse el “clavo” tras su divorcio con Melissa Paredes.

“Parecíamos amigos de toda la vida, teníamos demasiadas cosas en común, la conversación nunca se acabó (…) Quiero aclarar lo que muchos decían del clavo y no había forma (…) No la conocí con la intención de va ser una más, la conocí, me encantó, me enamoré y me quedé con ella, cuando la fui conociendo me fui enamorando de lo extraordinaria mujer que es ”, manifestó.

Por su parte, Ale Venturo afirmó que Natalie Vertiz la animó a conocer al Gato. “Es un buen chico, ya sabemos de dónde viene, los valores que tiene, conócelo y ya”, agregó.

“Él y yo solo sabemos lo que sentimos y lo que pasó. La química era tal que parecíamos amigos de toda la vida”, señaló.

‘Gato’ y Ale por primera vez juntos en TV: “La conocí y me enamoré, es una extraordinaria mujer”

Rodrigo Cuba sobre ‘pasar la página’: “Ya queda en el olvido y no hay chance a atrás”

Al ser consultado sobre su estado emocional tras su separación, el futbolista de Sport Boys precisó que es de las personas que pasan la página. “Dolido ya no, porque habían pasado ya un mes y medio (...) Pasa la página y queda en el olvido, ya no hay sentimientos, ya no hay nada”, agregó.

