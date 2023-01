El ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo celebraron la llegada del Año Nuevo realizando una popular cábala. La empresaria compartió el preciso momento en el que ella y el futbolista ingresan al mar tomados de la mano.

“Feliz 2023. En especial a todos mis amigos y familia!!! Manifestando”, escribió Ale Venturo.

A través de sus redes sociales, la pareja dejó ver que celebraron las fiestas de fin de año con la madre del Gato Cuba y las hijas de ambos.

Rodrigo Cuba comparte emotivo mensaje

En Instagram, el futbolista reconoció que el 2022 atravesó duros momentos, esto luego de ser alejado de su hija.

“Este año ha sido una montaña rusa de emociones, he conocido la tristeza mas profunda, esa que te ahoga. Pero también me enseñaste la felicidad máxima. Te agradezco por lo bueno, lo malo, las alegrías, las lágrimas y porque me demostraste que tengo una familia que me ama y amo”, expresó.

No obstante, se mostró agradecido y entusiasmado: “Vamos por un 2023, donde vas a llegar tú (su hija junto a Ale Venturo) a completar nuestra familia, por más días a tu lado, por seguir juntos y por ser mejor persona día a día. Gracias a todos por estar siempre presentes por aquí a lo largo del año. Feliz Año Nuevo”.

