Tras varios días de escándalo ante un ‘ampay’ siguen saliendo más detalles de la relación estable que tenía Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la modelo Melissa Paredes. En una entrevista para América TV, la pareja se mostró en su mejor versión y afirmó en su momento que jamás perdonarían una infidelidad.

El reportero de ‘Domingo al Día’ le consulta al futbolista del Club César Vallejo si está dispuesto a perdonar una infidelidad de Melissa. La respuesta del deportista se mantiene hasta el día de hoy, pues no permitiría que su familia quede destruida.

“Nosotros sabemos y tenemos claro que una infidelidad no se puede perdonar y aparte nosotros nos hemos juntado para formar una familia, lo cual ninguno de los dos pudo tener desde chicos a sus dos padres hijos. Nosotros queremos que Mía crezca con sus padres juntos“, sentenció.

‘Gato’ Cuba y el día que habló de infidelidad con Melissa Paredes: “Está claro que no se puede perdonar”. Video: América TV

Por su lado, la exconductora de ‘América Hoy’ también se mostró firme en sus palabras y argumentó que el tema de la infidelidad ya lo conversó con su esposa y tampoco está dispuesta a perdonar.

Sin embargo, tras más de 5 años de matrimonio, un ‘ampay’ de la popular Magaly Medina los separó, pues Melissa Paredes fue captada en actitudes cariñosas con su bailarín Anthony Aranda, pese a que estaba aún casada con el ‘Gato’ Cuba.

MELISSA PAREDES VS. ‘GATO’ CUBA

La mediática pareja se ha visto envuelta en más de una polémica al lanzar comunicados a la opinión pública para dejar en claro su postura sobre la tenencia de su pequeña hija. Recientemente, el futbolista Rodrigo Cuba le dedicó unas palabras a su esposa para reclamarle por sus cuestionamientos y críticas a nivel nacional.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú. Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo porque es lo correcto”, señaló.