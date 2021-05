UN MES Y UNA SEMANA. En marzo, el programa JB en ATV fue cuestionado por la interacción entre el personaje del gato Silvestre y Fátima Segovia. Todo apuntaba a que se trataba de un caso de acoso, sin embargo, la modelo dijo “que se sentía incómoda con su compañero porque era parte de su actuación”.

Ni Jorge Benavides, ni Fátima se volvieron a pronunciar sobre lo que para muchos fue considerado un problema de acoso en el programa cómico. Sin embargo, un mes después, el personaje reapareció e incluso bromeó con la actriz cómica.

Así se puede ver en el programa de este sábado, Fátima Segovia sale de la maletera y le pide a Jorge Benavides, quien interpreta a un policía, que no abra este espacio del automóvil. El cómico no le hace y es ahí donde aparece el Gato Silvestre.

Jorge Benavides bota a Fátima y al personaje, no sin antes hacerle una advertencia al segundo: “Agradece que no te quitó la cabeza”, esta frase no es causal. Durante esta polémica, muchísimas voces pidieron que se revelará la identidad del trabajador que se disfrazaba de este gato.

Gato Silvestre vuelve a aparecer en JB en ATV-trome

CUESTIONAN A JORGE BENAVIDES

NO SOLO CAUSÓ POLÉMICA EN PERÚ. El acoso que habría sufrido Fátima Segovia en las grabaciones del programa ‘JB en ATV’, ha dado la vuelta al mundo y diversos portales internacionales han informado con asombro lo sucedido en el espacio cómico de Jorge Benavides.

Resulta que el programa ‘Amor y fuego’ destapó el caso de Fátima Segovia en el que un sujeto que estaba disfrazado de ‘Gato Silvestre’ durante el sketch de Rafael López Aliaga, abrazaba e incomodaba a la modelo.

Acto seguido, Magaly Medina, quien dijo inicialmente que no era acoso, cambió su opinión al ver que este tipo de actitudes eran repetitivas en las grabaciones de estas parodias que se emiten en el programa cómico de su canal.

El hecho, que ha causado un enfrentamiento entre Rodrigo González y Magaly Medina, dio la vuelta al mundo ya que varios portales internacionales han informado a su estilo lo que sucedió con Fátima Segovia en el sketch de Porky.

TITULARES INTERNACIONALES SOBRE FÁTIMA SEGOVIA:

“Mientras entrevistaban a un candidato presidencial peruano, el ‘gato Silvestre’ acosó en vivo a una modelo”, informó el portal Infobae.

“Perú: momento en que “Gato Silvestre” acosa a una modelo en vivo”, se lee en la web de ‘soy502.com’.

“Insólito: el “Gato Silvestre” acosó a una modelo peruana en un programa en vivo”, indica el medio argentino La Jornada.

“Acusan a “gato Silvestre” de acoso en vivo a una modelo durante programa de TV”, tituló Cooperativa de Chile.