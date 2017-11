Genésis Arjona opina esto de Sheyla Rojas y dice no importarle pasado de Patricio Parodi [VIDEO]

Todo indica que la amistad de Patricio Parodi yGénesis Arjonaestá en su mejor momento. La parejita esta vez visitó el programa de la Chola Chabuca, donde nuevamente los relacionaron y contaron detalles de su relación amical.

En medio de la conversación, Génesis Arjona reveló que cuando conoció a Patricio Parodi lo 'stalkeó' a más no poder. Además indicó que a pesar de los escándalos, no le importa el pasado del chico reality.

"Sé muchos cuentos del pasado de Patricio, pero no me importa", agregó Génesis Arjona mientras que el 'Pato' mencionó que 'todos son rumores'. ¿Se lograrán?

Genésis Arjona opina esto de Sheyla Rojas

Como se recuerda, Patricio Parodi tuvo una relación con Sheyla Rojas, con algunos altibajos y acusaciones de infidelidad. ¿Qué opina la panameña de Shey, Shey, Shey? Ella responde.

"No la he visto en persona, la he visto en fotografías. Me parece linda, es una chica super bonita", dijo Génesis Arjona sobre Sheyla Rojas.

Hace unas semana, Sheyla Rojas lanzó unos comentarios con los que al parecer quiso mandarle una indirecta a Génesis Arjona. ¿Qué dijo?

"Le atracó rápido a Pato", dijo Sheyla Rojas y dejó a todos los conductores de su programa con la boca abierta. "Sigue ardida, ya la vi. Sigue ardida", expresó Mario Hart y sus compañeros lo secundaron.