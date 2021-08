La modelo Génesis Tapia denunció en vivo en directo a Olinda Castañeda y a su agencia de viajes “Escápate Travel” por haberla “estafado” en sus vacaciones a Cancún, en México. La pelirroja se enlazó con el programa ‘Amor y Fuego’ para contar lo que habrían sido unas “vacaciones terribles” junto a su familia.

Tapia contó que tuvo que comprar otro pasaje porque perdió su vuelo, sin embargo, la pesadilla empezó cuando llegaron al hotel de Cancún y no existía reserva alguna sobre ella. Además, denuncia haber pagado 6500 dólares por un servicio que incluía un mayordomo, persona encargada de realizar las coordinaciones, pero la agencia de Olinda nunca se hizo cargo.

“No existía la reserva del hotel, el código nunca me lo dieron, me hicieron una reserva de emergencia como consta en los papeles, que pedí del hotel, del 21 al 22, después me bloquearon la llave el día 25 porque no estaba pagada”, denunció.

Génesis acusa de estafa a Olinda por su agencia de viajes

Mediante un enlace telefónico, Olinda Castañeda cuestionó a Génesis por querer llevar la denuncia a programas de espectáculo y no a los canales que corresponde por supuestas acusaciones de estafa. Además, recalcó que la modelo está exagerando lo que realmente ocurrió.

“Génesis está exagerando todo y está mintiendo porque ella afirma un montón de cosas que no son, afirma que la reserva no fue pagada, afirma que se generaron noches de emergencia, afirma muchas cosas, entonces el hotel se encargará de darme ese reporte, de lo que realmente ha pasado”, dijo.

En respuesta, Génesis Tapia cuestionó también que no se le haya entregado la boleta correspondiente a su pago.

“No te están asesorando bien, deberías también preocuparte porque tú trabajas con la agencia ‘Escápate Travel’ y a mí nunca se me emitió ninguna boleta. Deberías preocuparte porque todos los depósitos son a tu nombre”, recalcó.

Olinda solo atinó a responderle que ella buscaba un monto reducido. “Yo no tengo ningún problema de emitir boleta, solo que la señora no fue lo que solicitó, no me dijo nada porque obviamente a todo eso se le agrega el IGV, y la señora estaba buscando buen precio”, recalcó.