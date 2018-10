"Génesis Tapia no canta ni baila", dice Vernis Hernández | FOTOS

La cantante cubana Vernis Hernández aseguró que Génesis Tapia no tiene ningún talento. Además, reveló que el padre de su hijo, el empresario Carlos González, no está cumpliendo económicamente.

Vernis, se comentó que no aceptabas ingresar al programa para no cruzarte con Génesis...

A mí me llaman desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, no aceptaba por mi trabajo. En la segunda temporada supe que estaba Génesis y me incomodó, con ella tuve problemas personales. Eso se presta a comentarios.



¿Tú querías evitar eso?

Yo me la puedo encontrar donde sea, porque eso ya pasó hace años. O sea, tengo otra vida. Soy feliz, salgo con una persona.

¿Sigues creyendo que ella no tiene talento?

Sí, eso dije. Ella no está apta para cantar ni bailar. ¿Ustedes qué talento le ven? Yo no veo talento.



¿Cómo va tu vínculo con Carlos González, padre de tu hijo?

Tengo una mala relación con Carlos. La verdad es que nos hemos aislado totalmente. Esperemos que algunos temas se resuelvan para no llegar a mayores.

¿No te está apoyando económicamente?

Es un tema que estoy viendo con él, y espero que se solucione. Uno puede estar enfermo (por su problemas de adicción), pero no es justificación para dejar de lado sus obligaciones como padre.