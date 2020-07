PROCESO DOLOROSO. Génesis Tapia habló sobre la cuarta cesárea a la que se sometió para dar a luz a su bebé. La ex chica reality brindó algunos tips para atenuar el dolor después de pasar por esta intervención quirúrgica. Ella recomendó a las futuras mamitas que caminen lo más pronto posible porque eso ayudará a la recuperación.

“Esta cesárea fue un poco más dolorosa, pero me estoy levantando el mismo día, ya me bañé, sin silla de ruedas, sólo con ayuda, eso me va a permitir recuperarme con mayor rapidez. Mientras más rápido te pares y trates de caminar es mucho mejor”, se le escuchar decir a Génesis Tapia en un video que publicó en su cuenta de Instagram sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió.

Como se recuerda, Génesis Tapia dio a luz a su cuarta bebé, mediante una cesárea en una conocida clínica particular, en medio del estado de emergencia en el que se encuentra el país para frenar el avance del coronavirus. La conocida artista dio la buena noticia sobre la llegada de su cuarta bebé Arabella, a través de sus redes sociales y hoy compartió un emotivo mensaje de lo que significó llevar su embarazo en plena pandemia y con sus tres hijos en clases virtuales.

Tapia contó que la operación fue más dolorosa que en anteriores oportunidades, pero que logró ponerse de pie para recuperarse más pronto. “Mientras más pronto te pares y trates de caminar, mucho mejor”, afirmó Génesis en sus historias de Instagram.

Kike Márquez, el esposo de Génesis Tapia, compartió también la buena nueva en su Instagram. Coincidentemente la pequeña Arabella llegó a este mundo, un 24 de julio, como su padre.

Génesis Tapia se mostró mortificada por los dolores que le causan su cuarta cesárea (TROME)

