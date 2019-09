Génesis Tapia tras crudas revelaciones en el sillón rojo: "Nadie puede robarnos nuestra vida" | VIDEO

El Valor de la Verdad de Génesis Tapia fue uno de los más reveladores de la última temporada. En el cuestionario, la modelo tuvo que enfrentarse a su pasado y contar pasajes muy dolorosos, como la muerte de su bebé o el haber sido víctima de agresión sexual a los 14 años.

Luego de la transmisión del programa y responder 20 preguntas para llevarse 25 mil soles, Génesis Tapia publicó varios videos en su cuenta Instagram explicando que durante el fin de semana prefirió quedarse en casa por temor a la reacción de las personas.

"El día de ayer (viernes) y hoy (sábado) he permanecido en casa con mucho temor a lo que mis confesiones vayan a ocasionar, con miedo a que no lo entendieran y podrían burlarse de lo que me había pasado. Pero yo siempre digo, Dios es bueno en todo tiempo y momento. Y lo que estoy recibiendo ahora es mucho amor de ustedes. Me parte el alma que me escriban tantas mujeres que hayan pasado por lo mismo que yo, que me escriban niñas que han pasado por lo mismo", explicó Génesis Tapia.

Además, agradeció las muestras de cariño y prometió a sus seguidores realizar una transmisión en vivo este domingo para hablar con más profundidad de varias consultas que le han hecho tras sus revelaciones.

"Es reconfortante que mi mensaje haya llegado. Y yo mañana quiero estar con todas ustedes. Voy a tratar de, después de estar con mis hijos, poder hacer un en vivo con ustedes. Solo quiero decirles que Dios nos ama y él no es culpable de todo lo que sucede. Nadie puede robarnos nuestra vida", puntualizó.