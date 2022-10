Génesis Tapia se comunicó con el portal de Instarándula para aclararle algunos puntos de su defensa a John Kelvin, luego que se conociera que el Poder Judicial lo excarcelara tras la brutal golpiza a Dalia Durán el año pasado. La modelo volvió a defender la “inocencia” del cumbiambero al asegurar que no existió violencia sexual.

“ No soy hipócrita, yo no lo he juzgado por violencia sexual. Siempre he defendido su inocencia frente a este delito porque nunca existió , yo he tenido desde el primer momento las pruebas del médico legista, cámara gessel y yo sabía que no había ningún medio probatorio veraz y objetivo para condenarlo 20 años por ese delito” dijo en declaraciones a Samuel Suárez.

Además, Génesis remarcó que ella se está preparando para ser una futura abogada del país y por eso mismo no caerá en presión social de tildarlo como culpable, cuando señala que no es así.

“Lesiones han habido, ya cumplió su condena en julio de este año- Yo no soy hipócrita, yo me estoy preparando y como futura abogada yo no voy a caer en dar opiniones por presión mediática o por presión de personas que no conocen el derecho y que solamente juzgan y repiten lo que escuchan. Siempre tengo que estar en defensa de la justicia. Entonces, siempre he creído la inocencia y la he defendido frente al delito de violencia sexual, así que hipócrita no soy”, agregó.

PODER JUDICIAL ANUNCIA LIBERACIÓN DE JOHN KELVIN

Jonathan Sarmiento Llanto, conocido como John Kelvin, saldrá en libertad luego de permanecer recluido en el penal de Lurigancho por más de un año, esto por los delitos de agresión física y sexual a su todavía esposa Dalia Durán.

En exclusiva para Trome, su abogado, Juan Arturo Farge Begazo, informó que el cumbiambero recuperará su libertad en las próximas horas luego que el Poder Judicial ordenó su excarcelación.

“Hoy (viernes 21 de octubre) se dio la lectura del fallo, donde estuvo representante de la fiscalía, la defensa de la agraviada (Dalia Durán) y John, a quien se le ha dado libertad. Es una victoria jurídica que va ser debatido en el ámbito jurídico. Estamos complacidos con al resultado ”, expresó Farge Begazo.