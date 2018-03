¿Génesis Tapia demandará a Lesly Castillo? 

Génesis Tapia se cansó de los comentarios de Lesly Castillo, quien asegura que la pelirroja le debe como tres mil soles.



“La que me debe plata es ella, porque vivió más de dos meses en mi departamento. Si sigue hablando así, voy a demandarla y es algo que estoy pensando seriamente. Esto ya pasó de los límites”, indicó la participante de ‘Combate’.



Como se recuerda, Lesly Castillo señaló que está decepcionada de Génesis Tapia, pues hace meses le prestó 3 mil soles y se niega a pagarle.



“La consideraba mi amiga, pero un día me llamó llorando porque necesitaba urgente 3 mil soles para pagar su departamento. Eso fue en noviembre, han pasado 4 meses y nada, al parecer, eso vale su amistad”, comentó Leslie Castillo.



Luego, añadió, que lo peor es que “cuando le pido el dinero se molesta y amenaza con que hablará cosas mías. Yo no le tengo miedo”, agregó la modelo.

