SE DICEN DE TODO. Las modelos Génesis Tapia y Olinda Castañeda están envueltas en una polémica luego que la pelirroja la denunciara por estafarla con su agencia de viajes y sus vacaciones soñadas a Cancún, México.

Génesis Tapia contó la ‘pesadilla’ que le tocó vivir junto a su familia por una supuesta estafa de la agencia “Escápate Travel”, cuya empresa trabaja con Olinda. Ella denuncia haber pagado 6500 dólares por un viaje a Cancún, sin embargo, los servicios que le habrían ofrecido -como mayordomo incluido- nunca se cumplieron. Pero un hecho llamó la atención, nunca hubo boleta de pago.

Génesis Tapia reclama que Olinda no le dio boleta de pago y ella le responde: “Buscabas buen precio”

Mediante un enlace en vivo con Rodrigo González, Génesis cuestionó que pese al alto monto otorgado no se le dio boleta de pago, ni física ni electrónica.

“No te están asesorando bien, deberías también preocuparte porque tú trabajas con la agencia ‘Escápate Travel’ y a mí nunca se me emitió ninguna boleta. Deberías preocuparte porque todos los depósitos son a tu nombre... Es tu obligación... Entonces tú no das boleta y evades impuestos. Sunat, ojo con eso”, dijo Tapia.

En esa línea, Olinda le respondió fuerte y claro recalcándole que “si quiere boleta” tendrá que pagar el impuesto que corresponde. El popular ‘peluchín’ se burló de la situación e hizo un llamado a la Sunat sobre lo que estaba pasando.

“Yo no tengo ningún problema de poder emitir boleta, solo que la señora no fue lo que solicitó, no me dijo nada porque obviamente a todo eso se le agrega el IGV, y la señora estaba buscando buen precio... Si ella quiere su boleta, yo le entrego su boleta, pero me tiene que pagar el IGV... con todo el gusto yo le entrego las facturas y las boletas”, sentenció Olinda.