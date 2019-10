Génesis Tapia denuncia a usuario de Instagram que le mandó un mensaje obsceno 

A través de su cuenta de Instagram, Génesis Tapia denunció a un usuario que le envió un mensaje obsceno. La modelo y bailarina no tuvo reparos en revelar la identidad del sujeto que la incomodó vía redes sociales.

Fiel a su estilo, Génesis Tapia compartió la captura de un mensaje directo que le envió un usuario identificado con el nombre de 'highway_63', el mismo que le cuenta que se autocomplació viendo sus fotografías.

“Qué rico me he masturbado viendo tus fotos”, es el mensaje que le dejaron a Génesis Tapia, quien no tardó en responderle: "Comentarios como esto realmente son asquerosos. Conozcan al misógino".

A través de su Instagram, Génesis Tapia acostumbra a enfrentarse a aquellos seguidores que le envían mensajes ofensivos relacionados a su apariencia física.