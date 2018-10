Génesis Tapia dice segundona a Vernis Hernández

Génesis Tapia no le dio importancia a los comentarios que hizo Vernis Hernández sobre ella, afirmando que no tenía ningún talento.



La ‘pelirroja’, quien junto a Rocío Miranda y Gabriela Serpa, forma la agrupación ‘Las Sexis Latinas’, dijo que la salsera ‘es una segundona’.

Sorprendió que no estuvieras en ‘El dúo perfecto’. ¿Qué pasó?

Lo que pasa es que estoy acostumbrada a hacer las cosas bien. Acepté ‘El artista del año’ porque no tenía ninguna competencia (de fitness), pero ya para ‘El dúo perfecto’ se venía el certamen y gracias a Dios gané. Ahora vienen tres más y necesitaba estar enfocada en eso.



¿O es porque estaba Vernis Hernández?

Antes de que Vernis Hernández pisara la pista, la pisé yo. Entonces, definitivamente las segundonas o las que vengan después que yo, no me interesan.

Se especuló que Michelle Soifer puso como condición que tú no estés en el programa.

Siempre se dice que Michelle esto o lo otro, son especulaciones. Yo no creo que ella pueda hacer eso (dejarla sin trabajo), pero ahora mi prioridad es prepararme para representar a mi país. Acabo de ganar mi primera competencia, ya he comenzado la preparación para el próximo año.