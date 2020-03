Génesis Tapia utilizó su Instagram para anunciar que se convertirá en mamá por cuarta vez. No obstante, algunos usuarios en redes sociales la tildaron de conejo. La ex chica reality utilizó sus redes sociales para responder a las críticas.

“En medio de todas las restricciones en Argentina 🇦🇷 por el coronavirus 😫volver a Buenos Aires fue hermoso ❤️la primera vez que vine 😍era integrante de Agua Bella, ahora mi segunda visita es al lado de mi esposo @kikemarquez24 para consolidar proyectos en nuestra empresa y con mi hermoso bebé 👶 en camino . OJO: el embarazo te hace sentir más cansancio de lo normal , pero NO ES UNA ENFERMEDAD😂YO SIGO ESTUDIANDO DERECHO( POR CIERTO ADELANTANDO CURSOS EN VACACIONES ) y sigo mi vida con normalidad, solo el entrenamiento lo he dejado para después de mi parto 🚨así que chicas prepárense que se vienen todos los secretos para recuperar la figura 💕”, escribió en su cuenta de Instagram.

La noticia la compartió con mucha emoción, sin embargo, este sentimiento fue empañado por las críticas de los usuarios en redes sociales, quienes le dijeron que parece que no conoce métodos de prevención y los más hirientes la tildaron de conejo. Génesis Tapia tomó unos minutos para referirse a estos comentarios y grabó unas stories en su cuenta de Instagram con el filtro de conejo.

“A ver chicas, yo me tomo con mucho humor los comentarios negativos, hay algunas que me dicen que parezco una coneja pues me pondré mis orejitas para estar más acorde con la situación. Chicas, yo ya no estoy en televisión, si yo comparto algunas cosas con ustedes es para compartir. No usen mis redes para ofender a ninguna otra mujer, no voy a contribuir a eso, vamos a respetarnos y amarnos entre nosotras mismas. Nos escandalizamos cuando un hombre nos pega, pero hay que cuidarnos entre nosotras”, fue el mensaje que compartió Génesis Tapia en su cuenta de Instagram.

En 2017, Génesis Tapia se convirtió en mamá por tercera vez. En esa oportunidad, fue su esposo Kike Markez quien dio a conocer a través de sus redes sociales que su pequeña llegó al mundo, “Tengo la alegria y el placer de comunicarles que hoy nació mi última princesa Fé Márquez Tapia y doy gracias a Dios porque tanto mi esposa como nuestra bebe se encuentran muy bien. Dios es bueno”, fue el mensaje de Kike Marquez.

En 2019, la pareja se separó por dos meses, pero volvieron en octubre del mencionado año. “Debo confesar que tengo misofobia nivel principiante, soy una loca por la limpieza y detesto los malos olores o la suciedad, por ello los días de limpieza general son demasiado intensos. A esos se suma cocinar mi dieta, para los bebés y @kikemarquez24, estudiar y entrenar, pero a pesar de todo lo que tengo que hacer durante el día me encanta separar tiempo para cuidar de mí y sentirme sexy. Me amo para poder amar a los demás, jamás te pongas en último lugar, quiérete, ámate y cuida de ti misma”, escribió Génesis Tapia a través de su cuenta de Instagram anunciando que retomó su relación con el productor musical.

