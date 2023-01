QUÉ FUERTE. Génesis Tapia no vive un buen momento tras enfrentarse a su expareja Raymundo Van Hemelrijck para que cumpla con los 6 mil soles que dictaminó el juez como pensión de alimentos a su menor hija de 9 años. Ambos estuvieron EN VIVO en el programa de ‘Amor y Fuego’ y se enfrentaron para definir sus acuerdos.

“ Yo pienso que primero se debería fijar en la casa, ¿no? Porque que yo sepa el esposo de Génesis debe mucho dinero a sus otros hijos y ya están en sentencia y todo y creo que el esposo le debe a la mamá de sus hijos más de 150 mil soles”, reveló la expareja de Génesis Tapia.

Ante esto, agregó que Kike Márquez, esposo de la futura abogada, le tiene un dinero pendiente que nunca logró pagarle.

“ El esposo básicamente me traicionó mi confianza y desapareció el dinero por arte de magia y ese dinero pues yo estoy endeudando aquí , ¿no? Fueron 80 mil dólares y ahora pregunto ¿qué hicieron con ese dinero?”, agregó.

TROME |Génesis Tapia le pide S/ 6 mil a su expareja

GÉNESIS ARREMETE Y REVELA QUE SU HIJA LA PASA MAL

Por otro lado, Génesis Tapia aseguró que su expareja Raymundo Van Hemelrijck no cumple con la pensión alimentaria de su hija desde mayo del 2022. Además, reiteró que viene denigrándola desde hace meses atrás.

“ Él ha buscado denigrarme de distintas formas, no solamente ha dicho eso sino que soy una mujer sin oficio ni beneficio . No le cuesta nada desmerecer la labor que hace la madre de su hija... Ha bloqueado a mi hija de 9 años, la ha llevado a caer con los dedos a carnes vivas por su ansiedad. Aparte que no cumple, ahora yo tengo que cubrir sus sesiones con su psicóloga”, sentenció.