LA PASA MAL. Génesis Tapia reapareció en Instagram para contar que se alejó de las redes sociales debido a que está cuidando a su padre, quien el año pasado fue operado por un tumor maligno. Según detalló la exchica reality, se vio afectada por una crisis de estrés porque se ha encargado sola de su progenitor, ya que sus hermanos “desaparecieron”.

“Paso por aquí para contarles que estuve pasando por días muy fuertes, con una depresión terrible, que se manifestó en malestar en mi cuerpo. El estrés me sobrepasó los límites y me vine abajo y no me avergüenza decirlo, soy un ser humano”, manifestó.

La exbailarina señaló que comparte esta historia para que sus seguidores sepan que no está mal parar un momento para “llorar lo que tengas que llorar” y después encontrar un impulso para seguir adelante.

Génesis Tapia se encarga sola de su padre

La modelo reveló que su papá superó el cáncer, pero actualmente es la única de sus cuatro hermanos que se encarga de sus cuidados. “Tengo mucha carga, tengo a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis estudios, mi entrenamiento (…) Mi papá tiene cuatro hijos, pero todos se desaparecieron y la que quedé fui yo y yo he llevado la enfermedad, que fue muy dura emocional y económicamente ”, agregó.

Génesis Tapia indicó que el proceso de la enfermedad de su padre es muy duro, a pesar que se encuentra en etapa de recuperación.

“Está siendo difícil y todo lo llevo yo sola, entonces ya colapsé y me vine abajo, pero lloré todo lo que tenía que llorar, me enfermé todo lo que tenía que enfermarme y ahora estoy aquí, tratando de levantarme nuevamente y bueno, siempre es momento de comenzar”, enfatizó.

