Génesis Tapia saca las garras por Isabel Acevedo y la defiende con fuerte respuesta en redes sociales 

La bailarina Génesis Tapia publicó una foto en Instagram con su compañera del reality Combate, Isabel Acevedo. Esta publicación mortificó a algunos seguidores de la chica fitness, quienes no dudaron en criticarla.



Génesis Tapia no opta por el silencio y habla fuerte y claro sobre las críticas que recibe por su amistad con Isabel Acevedo. La bailarina considera que en ocasiones las mujeres son mucho más crueles que los hombres.



Génesis Tapia escribió una sentida publicación en Instagram donde resalta las cualidades de Isabel Acevedo. "Sólo son mujeres las que atacan de esa manera tan horrible a otras y en plena campaña contra la NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER , aunque de pena aceptarlo hay muchas féminas que son peores agresoras que los hombres", escribió la bailarina.



Génesis Tapia explicó cómo empezó su amistad con Isabel Acevedo. "Chavela, como es conocida, es un ser humano increíble, con quien no me da temor en aceptar, he entablado una bella amistad", escribió la bailarina en Instagram.



Génesis Tapia le pidió a sus seguidoras que se abstengan de criticar su naciente amistad con Isabel Acevedo. "No permito más insultos a otras personas dentro de mis redes. A quienes lo hagan, eviten la molestía de ser bloqueados y dejen de seguirme" , escribió la bailarina en defensa de su compañera de reality.

Génesis Tapia e Isabel Acevedo se conocieron porque ambas trabajan en el reality Combate