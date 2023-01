SIGUE EL CONFLICTO. Génesis Tapia ha terminado enfrentándose con Raymundo Van Hemelrijck por supuestamente no pasarle ninguna pensión de alimentos desde mayo del 2022 a su menor hija, y que tampoco la visita cuando llega del extranjero. Sin embargo, la expareja de la modelo asegura que está harto porque le está pidiendo 6 mil soles mensuales.

“Ni siquiera se ha dignado de llamarla o ver a su hija. Mi hijita lo anda buscando por Instagram y lo único que ve es que le compra una BMW a su hermano mayor ”, dijo la pelirroja.

En ese sentido, Raymundo Van Hemelrijck dio su versión al programa ‘Amor y Fuego’ y aseguró que sí le envía dinero a su menor hija, pero no 6 mil soles como ha pedido Génesis Tapia.

“ Eso es falso yo he estado depositado en una cuenta del Banco de la Nación cada mes lo que es, lo que yo puedo dar, lo que yo siempre le he dado a mi hija. Pero si quieres pedir 6 mil soles, ¿de dónde voy a sacar 6 mi soles?”, acotó.

Según reveló, el actual esposo de Génesis Tapia le está debiendo “mucho dinero” a sus otros hijos y que le debe a su expareja más de 150 mil soles.

TROME |Génesis Tapia le pide S/ 6 mil a su expareja

SE NIEGA A DARLE 6 MIL SOLES A GÉNESIS TAPIA

La expareja de Génesis Tapia, Raymundo Van Hemelrijck, se enlazó EN VIVO con ‘Amor y Fuego’ aseguró que no dará el monto que la modelo le está pidiendo. Precisó que no mantendrá a sus otros hijos.

“ Ellos pretenden que yo pague 6 mil soles para que yo mantenga a sus 4 hijos , al esposo, para que yo pague el alquiler o la renta de departamento. No (lo ordenó el juez) yo no voy a estar manteniendo al esposo, a los hijos y a todo el mundo. Si ustedes ven lo que ellos piden, yo no voy a estar manteniéndolos”.