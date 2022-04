Más de una figura del espectáculo se ha pronunciado sobre el terrible caso de una niña de tan solo tres añitos secuestrada, abusada y golpeada en Chiclayo. Luego de Yiddá Eslava y Susan Ochoa, le tocó el turno a la exchica reality Génesis Tapia.

“Hoy me levanto y llegan a mis redes imágenes muy fuertes. Mientras yo estoy aquí y tengo a mis hijas conmigo sanas, una niña de tres años está tirada en el suelo con los pies amarrados con una cinta y totalmente destruida porque una noche anterior la secuestraron, la tuvieron toda la noche y la violaron anal y vaginalmente y la golpearon”, dijo con la voz entrecortada.

En ese sentido pidió que la justicia sea implacable para el acusado, identificado como Juan Antonio Enriquez García. “Yo sé como futura abogado que nosotros estudiamos leyes para defender, pero no podemos defender lo indefendible, no podemos defender a un sujeto... si ustedes vieran la imagen que yo tengo, la pequeña tendida en cartones, me imagino a mi hija de cuatro años... justicia”, agregó mientras se quebraba en llanto.

Génesis Tapia pidió a sus seguidores, especialmente a las madres de familia, que contribuyan para apoyar a la familia de la pequeña víctima, ya que tendrá que pasar por varias operaciones por el daño que le causó el depravado.

“Sé que va a necesitar operaciones la pequeña, voy a ver cómo me comunico para contribuir con mi granito de arena, hagámoslo todos, pónganse un segundo en el lugar de esa madre destruída al igual que el papá, justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre su agresor”, concluyó.

Génesis Tapia mostró su indignación contra el ‘Monstruo de Chiclayo’ y pidió colaboración a sus seguidores para la pequeña, que tendrá que someterse a varias operaciones.

