Génesis Tapia denunció que el padre de su primera hija no cumple con pasarle la pensión de alimentos desde enero y hasta ha amenazado a su abogada y a ella. “Ver como menosprecia a mi hija, eso sí está siendo muy duro para mí”, manifestó visiblemente afectada en una entrevista para Amor y Fuego.

“Si no me vas a a pagar (la pensión de su hija), si no vas a cumplir con tu hija, si tampoco la quieras, ya. El amor yo no te lo puedo obligar; pero tampoco me amenaces déjame trabajar para sacar adelante una hija que hicimos los dos”, manifestó entre lágrimas Génesis.

Según dijo, Ray Van Hemelrijck no cumple con pasar la pensión de su hija desde enero e incluso amenaza a su abogado y por ende a ella. “Me parece injusto que encima que se ha desentendido totalmente psicológica y económicamente de hija, tenga yo que ser víctima de amenazas cuando lo que necesito es trabajar tranquila hasta que un juez lo obligue con cumplir su responsabilidad con mi hija”, manifestó.

Génesis Tapia reveló que el empresario borró todas las fotos de su hija de su cuenta de Instagram y en su lugar colocó las fotos de sus otros hijos, afirmando que son su ‘única familia’. “Ver como menosprecia a mi hija, eso sí está siendo muy duro para mí”, manifestó.

TROME | Génesis Tapia llora y pide pensión de alimentos (Amor y Fuego)

GÉNESIS TAPIA ARREMETE CONTRA RAZIEL GARCÍA

En esta entrevista, Génesis Tapia también acusó a Van Hemelrikck de vender el pase el futbolista Raziel García al Tolima de Colombia, a espaldas de su esposo, quien tenía la representación del mediocampista de la selección nacional, pese a que la representación era de ambos.

Génesis Tapia afirmó que por ello han iniciado una demanda civil contra García por no cumplir con la sociedad que tenían en el que, incluso, había un contrato de por medio.

