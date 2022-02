Génesis Tapia vive un martirio a raíz del pedido de nulidad del proceso de alimentos presentado por el padre de su hija mayor, Ray Van Hemelrijck. En ese sentido, la futura abogada reveló que este tiene una amistad con Edison Flores, por lo cual aprovechó en enviarle un mensaje al ‘Orejas’ y a su esposa Ana Siucho.

Más información La respuesta de Melissa Paredes cuando le preguntaron si le gustaría volver a ser mamá este 2022

En Instagram, ella detalló que Ray Van Hemelrijck -quien es representante de futbolistas- pidió la nulidad del proceso de alimentos por “Indebida notificación”, con lo cual todo el lío judicial comenzaría desde cero.

“El padre de mi hija, a través de su abogado, ha pedido la nulidad del proceso de alimentos por indebida notificación para que vuelva foja cero (todo desde el principio) y así, retrasar los derechos de su propia sangre. Sin embargo, hasta señala en la contestación, la casilla procesal de su abogado”, indica la publicación.

Es en ese marco, ella dio a conocer que Van Hemelrijck es amigo cercano del ‘Orejas’ Flores, por lo cual le pidió que “esa canallada no se hace a su propia sangre”. Además, también se dirigió hacia Ana Siucho.

“Ya que el jugador Raziel García no le avisó a su representante (padre de mi hija) sobre esta situación, hay que ver si Edison Flores, que al parecer es íntimo del padre de mi hija, le avisa que esta canallada no se hace a su propia sangre o tal vez, Ana Siucho, su esposa, se ponga en mi lugar como madre y si tiene en su circulo íntimo a esta clase de personas, que le aconsejen a cumplir sus obligaciones”, acotó.

Génesis Tapia envía mensaje a Edison Flores por su amistad con Ray Van Hemelrijck, el padre de su hija mayor con el que afronta un lío judicial.

Dice que quieren burlarse de la justicia peruana

Finalmente, la influencer dejó en claro que, más allá de las poderosas amistades que tenga el padre de su hija, defenderá los derechos de su hija dado que considera que Van Hemelrijck quiere burlarse de la justicia peruana.

“Por lo demás, no te tengo miedo Raymundo Van Hemelrijck Valenzuela, como madre y futura abogada, velaré sin cansancio por los derechos de mi hija, piensas que puedes burlarte de la justicia peruana, estaré vigilante junto a mi abogado en todo el proceso y no me importante cuánto demore o lo que tenga que gastar para defender lo que le pertenece a mi hija, decidí ser abogada porque confío que hay personas buenas que defienden la justicia en nuestro país y estoy segura que Dios permitirá que no se pueda comprar a nadie en este proceso”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR