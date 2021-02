Génesis Tapia utilizó sus historias de Instagram para responder a todas las personas que la critican y hasta la insultan en las redes socialaes. “No se molesten en insultarme. No me harán sentir mal”, afirmó la conocida modelo y exchica reality.

Ante las críticas de sus haters, con mucha calma y tranquilidad Génesis se tomó el tiempo de responderles por video.

“Todos saben que tengo siliconas en mi busto y que también aquí está la leche de mi bebé, entonces por el peso caen un poco. Eso no me hace sentir mal. Eso me recuerda que di vida a una preciosa bebé, entonces sean felices con lo que son, casa una es única”, manifestó Tapia.

Agregó que se encuentra en un proceso de recuperación y también exhortó a todas las mamás que recién han dado a luz, a no sentirse mal con su físico.

GÉNESIS TAPIA ACONSEJA A SUS HATERS

Génesis también dedicó un momento para aconsejar a las haters que la criticaron en redes sociales. “A todas las haters mujeres, no estamos para atacarnos, sino para amarnos. Las amo también. Porque ustedes, aunque no crean, son mi motivación para recuperarme más rápido”, finalizó.

TROME | Génesis Tapia responde a sus críticos. (Intagram)

