La modelo Génesis Tapia comentó que aplaude el crecimiento profesional de Rosángela Espinoza al terminar su carrera universitaria, pero descartó que puedan ser amigas porque tiene ‘complejo de llama’.

“Aplaudo su deseo de superación, que se haya preparado y no sea solo una chica reality, pero no podríamos ser amigas porque no me gustan las chicas con complejo de llamas , esas que paran escupiendo. Yo mantengo mi distancia”, señaló Génesis.

Recordemos que hace unos años ambas coincidieron en el reality ‘Verano extremo’, donde tuvieron una pelea y la ‘Chica selfie’ le escupió el rostro.

En otro momento, Génesis también marcó distancia de Dorita Orbegoso, con quien tuvo un enfrentamiento verbal acusándola de meterse en su relación con el cantante Erick Varías.

“Antes de conocer al papá de mi hijo salía con Erick, luego dejamos de salir y entró Dorita al programa (‘Bienvenida la tarde’) y estaba aún con Luiggi (Carbajal), cuando empezó a coquetear con Erick y empezaron las rencillas. Pero a mí no me gusta la gente que dice una cosa y hace otra, esa hipocresía la detesto”, añadió.

