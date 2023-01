LA ESTÁ ROMPIENDO. Génesis Tapia continúa luchando por sus sueños para graduarse como abogada. En el último ciclo de su carrera, la modelo compartió en sus redes sociales la experiencia que vivirá al presentarse como expositora internacional en el Congreso Jurídico de Brasil.

“Quiero compartir esta felicidad con ustedes. La próxima semana es mi primera experiencia como expositora internacional en calidad de estudiante del último ciclo de la carrera de derecho en Brasil y para mí, es un logro increíble estar al lado de tantos doctores en la materia jurídica de diferentes nacionalidades”, escribió.

Génesis Tapia ha estado en los últimos meses compartiendo su conocimiento de derecho en algunos programas de televisión. La modelo se ha caracterizado en especial por sus nociones en Derecho de Familia.

“Sin duda, una bendición de Dios que me ayudará mucho a seguir descubriendo las maravillas de esta apasionante carrera. Esto es un pequeño recordatorio sobre lo importante que es luchar por tus sueños sin importar el tamaño del obstáculo . Gracias a mis seguidoras por las buenas energías que me brindan a través de sus mensajes por interno”, agregó.

Génesis Tapia se presentará como expositora en Congreso Jurídico.

GÉNESIS TAPIA A PUNTO DE GRADUARSE

Génesis Tapia se siente contenta porque dentro de poco culminará su carrera de Derecho, pero más aún porque hace unos días recibió la invitación para ser expositora internacional en un Congreso Jurídico en Brasil.

“Soy estudiante del último ciclo de Derecho, pero ser conferencista internacional y ser considerada como expositora de un evento jurídico en Brasil... es un gran logro a nivel personal y profesional. Lo que quiero es animarlos a luchar por sus sueños. Hoy puedo decir que con mi esfuerzo, dedicación, trasnochadas, lágrimas y dedicación pude sobrepasar muchas trabas . Hoy más que nunca tengo claro que no seré una de las mejores abogadas del Perú, sino también juez y luego tengo otro sueño más grande. Si se me conmueve el corazón no es de tristeza, sino de alegría y agradecimiento, porque toda la honra y gloria es para Dios, porque donde yo pensé que no iba a poder... él siempre me demostró que tenía cosas grandes para mí ”, dijo a Trome.