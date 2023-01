Génesis Tapia y Raymundo Van Hemelrijck, padre de su hija, están inmersos en una batalla legal en un juicio por alimentos interpuesto por la exbailarina. Amor y Fuego informó este viernes, que ambos han amenazado con demandarse mutuamente por los delitos de difamación y estafa.

“Si él me va demandar, que me demande. Él dice que me ha depositado esa cantidad fuerte de dinero a mi cuenta, que lo demuestre, es más, ese problema es de diciembre de 2021, si tuviera tantas pruebas como dice ¿ya no hubiera demandando”, dijo la futura abogada al programa de Rodrigo González, sobre el embrollo que mantuvieron por la representación de Raziel García, el mismo por el que su ex quiere demandarla por estafa.

Por su parte, Van Hemelrijck aseguró que sí le pasaba dinero a su niña y ese monto le alcanzaba para cubrir todas sus necesidades. “Anteriormente con lo que yo le mandaba a ella le alcanzaba para el colegio, para la ropa, cuando yo iba a Perú, yo gastaba en los restaurantes, yo los invitaba, ellos no pagaban nada, pero llega un momento en que ya te cansa la conchudez”, indicó para las cámaras de AyF.

Asimismo, aseguró que Génesis Tapia trata de victimizarse y pidió que se le haga una pericia psicológica. “Es una excusa deplorable, no puedes estar creando artimañas para desprenderte emocional y económicamente de tu hija, él por todos lados trata de embarrarme”, dijo la exchica reality sobre la acusación del padre de su niña.

QUÉ TIENE QUE VER RAZIEL GARCÍA CON GÉNESIS TAPIA Y SU EXPAREJA

En diciembre de 2021, Génesis Tapia acusó a Raymundo Van Hemelrijck por llevarse a Raziel García a otro equipo, jugador que ella y su esposo representaban. “Le quitaste el jugador a mi esposo, ojalá te dure, pero esto lo haré público y no te quiero ver por mi departamento nunca más, quieres jugar sucio y abusar de la confianza, juguemos así entonces”, le dijo la exbailarina en aquel entonces, según un chat que mostró el empresario.

Por su parte, Van Hemelrijck se defendió y aseguró que Génesis vendió al jugador a otro equipo y ella recibió el dinero. “Yo me enteré después porque el presidente de ese equipo fue el que me enseñó la prueba. A raiz de eso yo dije no, yo soy la persona que está poniendo el capital para que me quieran ver la cara de tonto yo ya no quise trabajar más con ella por el fraude que me hicieron”, acotó.

Génesis Tapia aseguró que su esposo, Kike Márquez, ya es agente oficializado de la Fifa, lo que generó la reacción de su ex. “Me alegro porque así van a poder trabajar y ganar dinero y no pedirme dinero a mí para que los mantenga, con ese dinero puede pagar los devengados de sus hijos y la deuda que me tienen”, respondió. “En cualquier momento lo pueden meter preso”, agregó acusando a Márquez de no haber depositado la pensión de sus pequeños por varios años.

Génesis Tapia le exige a su expareja que cumpla con su hija. Pero eso no es todo, ambos están metidos en un embrollo por el jugador Raziel García.

