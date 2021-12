Geni Alves confiesa que retomará su carrera musical y habla sobre su nueva cuenta de Instagram

Geni Alves hace una pausa a sus actividades para charlar con TROME de sus proyectos y lo que significo para ella visitar a su familia en Brasil, en un año difícil para todos debido a la pandemia del Covid-19.

No obstante, Geni Alves aprovecha esta entrevista para hacer un llamado a sus seguidores y comentarles sus nuevas redes sociales, ya que personas envidiosas se bajaron su cuenta de Instagram y ahora la pueden ubicar en GeniAlves04.

“He estado con mi familia en Brasil, fue bueno para mí, me he relajado bastante, y estoy mejor de salud, de lo que me encontraba, ya que ahora puedo comer de todo. Antes, estaba un poco mal de salud, y me encontraba con un tratamiento bien fuerte, pero el viaje a Brasil me ayudo bastante e incluso visite a un médico para que me sienta mejor”, manifestó Geni Alves a TROME.

Geni vuelve con fuerza a la música

Geni Alves confiesa que la meditación también le ayudo a que pueda sentirse mejor y vino a Perú para celebrar el cumpleaños de su único hijo, que cumplió 15 años. “Ahora, en Lima recibir la navidad y con nuevos proyectos. Ya tengo la letra de una nueva canción que la pretendo sacar. No sé si alcanzará el tiempo para que salga este año o sea el próximo. Mi familia está bien en Brasil, a pesar que perdí a mi madre de coronavirus, pero hay que salir adelante. Creo que todos hemos tenidos el problema del covid.19 y han perdido familiares. Solo hay que pensar positivo para lo que venga en el futuro”, sentenció la brasileña.

MÁS INFORMACIÓN: