Geni Alves y su crítica hacia la infidelidad de Melissa Paredes: “Ha faltado el respeto a su marido, y no solo él, sino a su hija”

A casi una semana del escándalo de Melissa Paredes, donde fue ampayada en situaciones comprometedoras dentro de su camioneta con Anthony Aranda, su bailarín de Reinas del show 2. Su nombre ha estado bajo la tormenta y la crítica popular.

Tras esto, TROME buscó la opinión de Geni Alves, quien desde el principio nos dejó en claro que no perdonaría una infidelidad.

“Ella (se refiere a Melissa Paredes) ha hecho algo bien delicado porque el hecho de estar casada, ha faltado el respeto a su marido (Rodrigo Cuba), y no solo él, sino a su hija. Uno si quiere sacar la vuelta tiene que hacerlo bien para que no se dé cuenta, porque la verdad, sí es una metida de pata al ser una persona conocida. Yo creo que el bailarín no le importó cuidarla y lo que él buscaba era hacerse conocido y ella cayó en su juego. Estuvo mal porque Melissa es una persona conocida y tiene que cuidarse porque es bien fácil que la vayan a ver y ampayar. Ha votado toda su tranquilidad de su matrimonio porque estaba casada por algo que realmente se le va a pasar, esa calentura, me imagino. Si ella, no tuviera una buena relación con su marido hubiese hablado con él y se hubiera separado. Luego de eso, busca a otra persona, pero no puede hacer eso”, declaró Geni Alves a TROME.

“Yo lo veo recontra mal porque interfiere con la seguridad de su hija lo tiró todo al agua ¿no? Como ella mismo lo dijo en su programa que no tenía donde vivir. Aún más con eso, tiene que pensar más en las cosas. No sé como están quedando, pero las leyes van a salir a favor de él, ya que una infidelidad es un delito hablando en términos de matrimonio. El causante de eso pierde todos los derechos y en el caso de ella, si Rodrigo Cuba no quiere darle nada no le da porque legalmente es así. Que pena que Melissa no haya pensado”, agregó.

“Yo no haría eso. En mi caso, sí estoy con una persona y ya no me gusta, con o sin hijo, simplemente termino y se acabó. No soy de sacar la vuelta porque lo correcto es terminar la relación. El hecho de sacar la vuelta es porque ella ya no lo quiere y ama, porque si tú amas a una persona, lo vas a respetar. Entonces, si ya no lo quieres se termina por el bien de la bebé. Su actitud fue muy fea y lo que hizo se ve mal. En mi caso, yo no perdonaría una infidelidad”, comentó Geni Alves a TROME

Llama la atención de los padres

“Yo no uso a mi hijo en las redes sociales. Nunca lo he expuesto. Ahora, muchas mamás por conseguir seguidores están con el hijo haciendo TikTok. Yo creo que hay que dejarlos tranquilos, que estudien y hagan su vida normal y no exponerlos. Eso no está bien”, sentenció.

