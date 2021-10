Geni Alves hace una reflexión: “Si pudiera retroceder el tiempo quitaría los escándalos” | ENTREVISTA

Geni Alves hace una pausa a sus actividades para charlar con TROME y hablar de sus emprendimientos, problemas de salud y confesó que piensa en un mediano plazo abandonar el país. Asimismo, confesó que si pudiera retroceder el tiempo evitaría esos escándalos con la esposa de José Luis Carranza y Susy Díaz por el ‘Mero Loco’.

¿Cómo ha sido este año para ti?

Estuve bastante tranquila este año porque fue difícil debido a que estuve mal de salud, con el tema de unas úlceras que tengo y estoy con un tratamiento especial, pero gracias a Dios ya estoy bien. Entonces, estoy contenta. Ya he empezado a viajar. Viaje al norte haciendo fotos y videos. Este año, me he dedicado a cuidar mi salud y dedicarle tiempo a mi hijo en cosas personales. Estoy un poco indecisa porque no sé si sigo viviendo acá en Perú o tal vez me mude a otro país.

¿Y por qué te quieres ir de Perú?

De hecho que tengo mucha gente que me quiere y a mí me encanta el Perú. Pero yo creo que es momento de hacer un cambio para mí y ya tengo muchos años viviendo acá y también por mi hijo, ya que hay varias cosas. Tal vez no se dé ahora quizás sea en un par de años todavía.

¿Cómo te va en tu OnlyFans?

Si estoy con mi OnlyFans y me va bien. Lo único malo es que hace menos de un mes mi Instagram me lo bajaron. Lo que pasa es que hay gente envidiosa y estuvieron denunciando, por eso, me bloquearon la cuenta. Por suerte, tenía una cuenta de respaldo, pero no es lo mismo y si me afecto, no puedo hacer nada.

Entonces, ¿Ya estás mejor de salud?

Estoy como más espiritual, meditando con una enseñanza china que es muy buena y estoy bastante contenta, gracias a Dios he mejorado en mi salud. Quiero viajar a Brasil, en los primeros días de noviembre, pero antes de eso voy a celebrar mi cumpleaños que son los primeros días de ese mes y les voy a avisar para invitar a la gente y amistades que no he visto porque voy a cumplir mis años largos (se ríe).

¿Qué nuevos proyectos tienes?

El año que viene si estoy acá en Perú tengo varios proyectos, pero no quiero decirlos porque dicen que no se realizan, mejor lo dejo ahí sin contar. Estoy en paz, ya que estamos en una época diferente y tenemos que ser más consciente de nuestros actos.

¿Y el amor?

En el amor tengo pretendientes, pero no me animo a tener una relación. Y también me acostumbré a estar sola

¿Te meterías en una relación con alguien menor?

Todos mis pretendientes son menores que yo. (risas) Además, no quiero tener pareja porque es complicado, ya que viene los celos y todo eso. Lo único que quiero es estar en paz y de hecho que me cuido para no tener problemas

Problemas, ¿Cómo lo sucedido con la esposa del ‘Puma’ y Susy Díaz junto al ‘Mero Loco’?

De hecho si yo pudiera retroceder el tiempo y quitar esos escándalos lo haría.

