Geni Alves afirma que la quieren chantajear con video íntimo [FOTOS]

Geni Alves contó que vivió un ‘viacrucis’ con la difusión de su video íntimo y recordó el mal momento que pasó cuando fue detenida.



“Para mí es muy triste pasar por esto porque recuerdo, en estas fechas (Semana Santa), que estuve detenida, encarcelada y ahora me pasa esto. Qué lamentable coincidencia, en serio estoy deprimida porque no hay forma de frenar que se siga pasando ese video”, comentó Geni Alves.



¿Sabes quién pudo difundirlo?

Sí, sospecho de una persona, incluso me quieren chantajear, lo peor es que parece que es alguien que trabajó conmigo. Una prueba más de que no puedo confiar en nadie y que debo andar con mucha cautela. Por lo pronto estoy hablando con mi abogado para tomar las medidas. Todo esto que me sucede debe ser una señal divina.