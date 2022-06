QUÉ TAL JALE. Geni Alves contó que un actor de Hollywood, quien dobla en las escenas de riesgo a Tobey Maguire en ‘Spider Man 2′, la pretende.

“Ya hemos chateado y visto por videollamada, pero a fin de mes iré a Hollywood para estar cara a cara. Está guapo y es quien hace las escenas de peligro de ‘Spider Man 2′, ahora yo seré su arañita ”, dijo la cantante brasilera, conocida por el ampay que protagonizó con el Puma Carranza y su romance con el ex de Susy Díaz, el ‘Mero Loco’.

La brasilera Geni Alves coquetea con actor que hace escenas de riesgo de actor Tobey Maguire.

Geni Alves abre su OnlyFans

Así como muchos personjes de Chollywood como Xoana González, Fátima Segovia y Romina Gachoy, Geni Alves decidió incursionar también en el mundo del OnlyFans. En entrevista con el diario El Popular, la garota confesó que gana hasta cuatro mil dólares gracias a su contenido en la plataforma, sin embargo, descartó hacer pornografía.

“Tengo otros ingresos por mis shows y también mi música. Así que no me hablen para hacer porno, no está dentro de mis planes. De repente para algunos soy aburrida, pero déjenme así”, dijo la cantante.

