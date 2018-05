Geni Alves sobre sus videos íntimos: "Me salieron más contratos" [VIDEO y FOTOS]

‘Me da vergüenza, lo único que puedo hacer es poner caradura y seguir adelante’, dijo Geni Alves sobre la filtración de sus videos íntimos.



“Lo malo de todo esto es que confié en una persona y salió a difamarme. Pero viéndole el lado amable, me ayudó, tengo que reconocerlo, así lo único que puedo hacer es poner caradura y salir adelante”, afirmó.



¿De qué manera te benefició?

Me salieron más contratos.



¿Tú no publicaste los videos para conseguir exposición?

No, hubiera salido con alguien. Los videos me dan vergüenza, porque fue algo privado para mi novio. (M.C.)