MUESTRA SU TOTAL RECHAZO. Luis Advíncula publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde califica de pandemia al racismo que se vive en Estados Unidos.

El futbolista compartió un video en sus redes sociales. En la grabación se observa a Zianna Oliphant, una niña de nueve años, quien habla del sufrimiento que le causa ver a la población afroamericana siendo asesinada por policías en Estados Unidos. El video es del 2016 y la niña se refería en específico al asesinato de Keith Lamont Scott, de 43 años, en Charlotte por la policía el 20 de septiembre del mencionado año.

En el video compartido por Luis Advíncula se escucha a la pequeña brindar un emotivo discurso. “He venido aquí para hablar sobre cómo me siento. Siento que estamos siendo tratados de una manera distinta al resto de la gente y no me gusta porque nuestro color no dice nada sobre nosotros. Somos personas negras y no deberíamos tener que sentirnos así”, dice Zianna.

“No deberíamos protestar porque ustedes nos estén tratando mal. Hacemos esto porque lo necesitamos y tenemos derechos. He nacido y crecido en Charlotte, y nunca me he sentido de esta manera hasta ahora, no puedo soportar cómo se nos trata. Es una pena que estén matando a nuestros padres y a nuestras madres y no podamos verlos nunca más. Es una pena que tengamos que ir al cementerio y enterrarlos. Y llorarles. Nosotros necesitamos a nuestros padres y madres a nuestro lado”, finaliza la niña en el video compartido por Luis Advíncula.

El futbolista compartió el video en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “¿Y está pandemia cuándo acabará?”. Su publicación fue retuiteado por más de 1.000 personas que ven con espanto como las autoridades estadounidenses reprimen a la población afromaericana por protestar contra los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden.

GEORGE FLOYD FUE ASESINADO

Los resultados completos de la autopsia realizada por las autoridades sanitarias a George Floyd revelaron este lunes que murió por “homicidio” debido a la “compresión del cuello” cuando un policía lo inmovilizó y también mostraron que la víctima había consumido fentanilo, según el comunicado del condado de Hennepin.

Asimismo, una autopsia encargada por la familia de Floyd concluyó que el hombre murió por “asfixia debido a una presión sostenida” cuando un policía lo inmovilizó colocándole la rodilla en el cuello.

“Los médicos independientes que realizaron la autopsia a Floyd el domingo determinaron que la causa de la muerte es asfixia debido a una presión sostenida”, dijo el abogado Ben Crump, en un momento en que la indignación por la actuación de la policía generó una ola de protestas en Estados Unidos.

VIDEOS RELACIONADOS

Jon Jones se enfrenta a manifestantes durante protestas por muerte de George Floyd. (Redes)

Floyd Mayweather es acusado de agresión contra persona que quiso tomarse con él

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Obstetra de Samahara Lobatón habría revelado por error que su bebé será una mujercita

Karla Tarazona revela cómo se siente Melissa Klug con la noticia del embarazo de Samahara Lobatón