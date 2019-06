Aída Martínez llamó patán a George Forsyth por decir que no la conocía

Aída Martínez , quien tuvo un fugaz romance con George Forsyth, le dio su respaldo a Vanessa Terkes en la denuncia que la actriz entabló en contra del alcalde de La Victoria por violencia psicológica.

En su momento dijiste que la pasaste mal con George...

Él dijo que no me conocía y yo respondí que me parecía un patán, que diga que no me conocía después de lo que pasó entre nosotros. Era menor de edad cuando salí con él.

¿Qué te hizo para que digas que es un patán?

Pasaron muchas cosas, no me supo esperar y se molestó conmigo. Tuve una mala experiencia con él. Si es cierto lo que ella dice, entonces le doy mi apoyo a Vanessa.

¿A nivel sentimental cómo vas? Ya no usas el aro de compromiso que tenías…

Por hablar de mi vida privada me fue mal. Ahora estoy trabajando con Renzo Spraggon haciendo shows para discotecas. (F.L.)