Alejandra Baigorria no dudó en responder a Vanessa Terkes, quien deslizó que el supuesto romance entre la ‘Gringa de Gamarra’ y George Forsyth sería parte de una campaña publicitaria, pues el popular ‘Ken’ estaría pensando lanzarse a las próximas elecciones presidenciales.

“No la conozco (a Vanessa), solo de vista, de ‘hola y chau’. No sé cuál ha sido su tema (con George), yo hice una labor de solidaridad con Forsyth, es mi amigo y los problemas que ellos (Terkes y George) tengan… no tengo nada que ver. Creo que no me conoce bien, pero yo soy una persona que jamás se prestaría para ese tipo de cosas (campañas publicitarias). Sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña, las encuestas y números lo respaldan”, precisó la rubia al programa ‘América espectáculos’.

De otro lado, Baigorria indicó que lleva una relación cordial con su expareja, Arturo Caballero. “Hay una buena comunicación y trato por unos temas laborales. Hay una amistad, le deseo lo mejor y, si lo puedo ayudar en algo, lo haré. Lo que tuve con él fue algo bonito en su momento, se acabó y ahora cada quien está en lo suyo”, concluyó.