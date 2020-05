¡LE ECHA MAÍZ! El alcalde de La Victoria, George Forsyth, indicó que las posibilidades de tener una relación con Alejandra Baigorria están abiertas ahora que ambos han sido vistos juntos en las últimas semanas trabajando fabricando mascarillas y realizando ayuda social.

En una entrevista con Trome, George Forsyth revela que está soltero y cuenta los detalles sobre la amistad que mantiene con la guerrera y sobre las opciones de tener una relación formal con ella.

¿Con Alejandra Baigorria son solo amigos o puede haber algo más?

Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto.

Alejandra Baigorria y George Forsyth

ALEJANDRA BAIGORRIA DICE QUE SIENTE ADMIRACIÓN

Como se recuerda, hace unas semanas, Alejandra Baigorria dijo que siente una gran admiración por George Forsyth, con quien viene realizando diferentes donativos durante esta pandemia, y descartó que exista un vínculo sentimental entre ellos, como se viene especulando.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, sostuvo la rubia.

¿Sientes gran admiración por él?

No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule.