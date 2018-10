Claudia Ramírez contó que bloqueó de todas sus redes sociales a George Forsyth porque ya no tiene nada que conversar con él, pero lo felicitó por su elección como alcalde de La Victoria.



“Mis felicitaciones para él, se lo merecía y estoy contenta de que le esté yendo bien. George es una persona trabajadora, responsable y emprendedora, así que espero cumpla con toda la gente que lo eligió”, comentó la ‘colocha’, que desfilará en el ‘Circus Halloween’ el próximo 31 de octubre en ‘Haras del mar’, en Villa.



Muchos atribuyen su triunfo al matrimonio con Vanessa...

Creo que todo suma... el tema del amor, el trabajo, pero él venía trabajando desde hace unos años.



Vanessa no quiere que la llamen ‘primera dama’, sino la ‘primera trabajadora’. ¿Qué te parece?

Es una palabra más bonita. Se nota que es una mujer que trabaja mucho, y creo que el tiempo hablará.



No te sorprendió su elección municipal...

No, sabía que iba a ganar. Me dijo que estaba punteando en las encuestas.



¿O sea, ustedes siguen hablando?

Hablamos por el tema del perro y le pregunté por su candidatura, entonces, me dijo que iba punteando.



¿Y está cumpliendo con el perrito?

No, nada... hay que jalarle las orejas, ja, ja... Ahora le toca a Diego (Gemínez), él se ha convertido en su papá.



Aunque George quería llevarse al perrito...

En algún momento sí, pero creo que ahora ya no, porque se cortó toda comunicación, porque no fluye. Lo he bloqueado por WhatsApp y hasta mensaje de texto.



Viste que han comido hasta hormigas en su luna de miel en Chachapoyas...

Me parece bien que viajen al interior del país, el Perú tiene muchos lugares bonitos... Conmigo no comió hormigas, no soy tan arriesgada.