George Forsyth | ¿Claudia Ramírez tildó de loca a Vanessa Terkes y le recomendó que siga visitando a su psicólogo?

Claudia Ramírez se cansó de ser señalada como la tercera en discordia y no dudó en referirse a Vanessa Terkes en una entrevista que le hizo el programa 'Válgame Dios' y a todo el escándalo de su separación y denuncia contra George Forsyth. La colombiana negó cualquier intromisión, ya que tiene bloqueado al alcalde de La Victoria.



"Corté amistad, no porque no quiera ser amigos sino porque prefiero evitarme este tipo de problemas, porque siempre las mujeres con las que él está, son medio locas, se obsesionan conmigo. Claudia es el problema, ok, yo no existo, yo en este plano ya acabé", señaló Claudia Ramírez.

Agregó que a George Forsyth lo tiene bloqueado de sus redes sociales, el celular y no hay forma de mantener comunicación con el que también fuera su expareja. "Justamente he querido evitar este tipo de situaciones, porque sé que cuando las personas mediáticas terminan y estas mujeres que tienen problemas en la cabeza, siempre buscan este tipo de situaciones, entonces, yo prefiero alejarme"

QUE VAYA A TERAPIA PSICOLÓGICA



En otro momento, Claudia Ramírez sugirió que Vanessa Terkes siga con su terapia psicológica. "Creo que el tiempo me dará la razón, pero así como vamos, de repente esta bien que siga visitando a su psicólogo o a su psiquiatra", indicó