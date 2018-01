Diego Gemínez, actual pareja de Claudia Ramírez, contó que se molestó con George Forsyth porque, en noviembre del año pasado, le enviaba mensajes a la ‘colocha’, cuando supuestamente ya tenía una relación con Vanessa Terkes.



“Me molesté porque había visto mensajes de George y eran bastantes directos, como ‘cuando nos vemos’ y cosas así. En verdad, estuve disgustado, pero Claudia aseguró que las cosas (entre ellos) están claras, que estaba alejada de él y que no me preocupara, porque ese era un capítulo cerrado”, afirmó Diego Gemínez en ‘Amor de verano’.



En tanto, Claudia Ramírez dijo que Forsyth es un tema cerrado.

“De ese tema no quiero hablar porque soy mujer y hay un respeto. Si ellos ya tienen una relación (Vane-ssa y George), son pareja, y se van a casar, para mí es un punto final. George Forsyth y Claudia Ramírez, se acabó”, agregó al ‘colocha’.



Sin embargo, Tilsa cuestionó a George Forsyth . “Me vas a decir que en noviembre no eran pareja y en diciembre le pide matrimonio”, señaló la ‘Vengadora’.



