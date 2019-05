"George Forsyth comparaba a Vanessa Terkes con sus ex parejas cuando tenían relaciones", afirmó abogada de actriz

Pese a que Vanessa Terkes decidió no dar declaraciones a la prensa cuando salió del Poder Judicial tras denunciar a George Forsyth, alcalde de La Victoria, por violencia familiar, Clementina Carrasco, abogada de la actriz, indicó explícitamente que sucedió entre el ex arquero y la artista.

Carrasco sostuvo que "pese a los llantos y las súplicas él (George Forsyth) no ha querido hablar con Vanessa Terkes". Así, también sostuvo que en varias ocasiones el alcalde La Victoria comparaba a la actriz con sus ex parejas "cuando tenían relaciones íntimas".

A inicios del mes de mayo, Vanessa Terkes sacó un comunicado donde anunciaba el fin de su relación con George Forsyth. Según la actriz, 'asuntos muy internos y privados de la pareja' la llevaron a tomar la decisión.





"Siempre entregué amor, tiempo y respeto en beneficio de cuidar nuestro hogar, lamentablemente asuntos muy internos y privados de la pareja, hacen que hoy tome la triste decisión de separarme en pro de mi tranquilidad emocional", indicó Vanessa Terkes en el comunicado.



George Forsyth se mostró sorprendido tras enterarse del comunicado de su esposa y argumentó que 'la falta de tiempo' por su trabajo como alcalde de La Victoria deterioró su relación matrimonial.



“Me ha faltado tiempo, el trabajo en el que ando muy metido me exige todo mi tiempo. Vanessa es una mujer excelente, una persona A1, solamente que este periodo de extremo trabajo nos complicó. Recién voy a conversar (sobre todo esto) con los míos, no lo he interiorizado aún, pero es muy duro”, dijo al diario Perú 21.



Noticia en desarrollo...