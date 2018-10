George Forsyth sobre críticas de Tilsa Lozano: "Nunca la he visto en persona. No podría haberle hecho nada"

George Forsyth aseguró que está cien por ciento comprometido con su esposa Vanessa Terkes, que se enamoró de ella porque es auténtica y no sabía que Tilsa Lozano estaba separada de ‘Miguelón’.



“Nos escapamos este fin de semana dos días a Chachapoyas, porque sino Vanessa terminaba colgándome. Pero en un par de semanas tendremos la luna de miel que le prometí”, dijo George Forsyth.



¿Dónde será la luna de miel?

Vanessa tiene la idea de conocer Italia, así que tengo que cumplirle. Fuimos a Chachapoyas, lo disfrutamos muchísimo.



Los vimos comiendo hormigas.

Las hormigas, muy buenas. Primera vez que las pruebo.



Y son afrodisíacas, porque Vanessa colgó un video diciendo ‘ahora te voy a poner a gozar’...

(Ríe) Vanessa es sumamente auténtica, me pone en esos compromisos. Es por eso que me enamoré tanto de ella, porque es auténtica, lo dice sin ningún problema y de una forma divertida.



Por cierto, qué le has hecho a Tilsa Lozano que te critica tanto.

Nunca la he visto en persona. No podría haberle hecho nada.



¿Sabes que está separada?

¿Ya no está con Miguel (Hidalgo)? Bueno, le deseo lo mejor.



A lo mejor la enemistad que tiene con Vanessa te salpica a ti.

Bueno, no soy muy consumidor de los espectáculos, pero definitivamente mi compromiso con mi mujer es total.