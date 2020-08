NO LO QUIERE. La consúl de la embajada de la República Checa en Lima, Jana Dušková, estuvo presente en un evento municipal convocado por el alcalde de La Victoria, George Forsyth. Al evento asistió la prensa invitada quienes le preguntaron al alcalde y la diplomática si retomarán su romance. Las escenas fueron grabadas por reporteros del programa Magaly TV La Firme.

En el adelanto del programa se observa que una periodista del programa que conduce Magaly Medina se le acerca a la cónsul quien se muestra incómoda debido a las preguntas que la relacionan sentimentalmente con el alcalde. Dušková afirma que “el evento municipal es un lugar serio y que no va a hablar sobre esos temas”. George Forsyth le da la razón.

Como se recuerda, durante los últimos tres meses el alcalde de La Victoria ha sido el engreído de la prensa, en especial, del programa de Magaly Medina quien es super hincha del funcionario público. El alcalde también ha sido relacionado con la integrante del reality Esto es Guerra, Alejandra Baigorria. Sobre estos rumores sentimentales, la expareja de George Forsyth, Vanessa Terkes, afirma que se trata de una estrategia de marketing porque el alcalde está pensando en su campaña electoral.

“Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto... ¿Ya vienen las elecciones, no? Ja, ja, ja mejor calladita me veo más bonita”, dijo Vanessa Terkes a este diario en mayo.

George Forsyth es ampayado con diplomática, pero ella lo niega (TROME)