"George Forsyth me escribió cuando se casó con Vanessa Terkes", contó Claudia Ramírez 

La modelo colombiana Claudia Ramírez reveló que George Forsyth le escribió el mismo día que se casó por civil con Vanessa Terkes, el pasado 25 de agosto.



“Ya lo felicité, fue el mismo día de su matrimonio civil. Justo me escribió para preguntarme por el perro, entonces ahí le dije: ‘Oye, felicitaciones por tu matrimonio’. Él solo me preguntó: ‘¿Y cómo estás? ¿Al perrito cuándo lo voy a ver?’”, detalló Claudia Ramírez, quien inauguró el spa ‘Única’, en Jesús María.



Asimismo, dijo que Vanessa Terkes no tendría por qué molestarse, pues el exfutbolista ya es su esposo.



“No no creo que se moleste; además, ya se casó, no pasa nada”, aseguró.



En otro momento, Claudia Ramírez confesó que veía lejano que George Forsyth se ‘plante’.



“Creí que él era como un caballo que va sin riendas. Pero llegó la que lo enamoró y lo casó. Yo lo vi feliz. Pensé que iba a demorar en casarse”, expresó la ‘colocha’.



Tilsa criticó que George le haya regalado a Vanessa un anillo de ‘canje’...

La verdad, no sé por qué Tilsa dice eso, todos sabemos que a ella le gusta la polémica. Si te van a dar un anillo y es canje, no le veo lo malo, está bien que lo reciba. En mi caso yo también lo recibiría.



¿A Diego (Gemínez) le aceptarías un regalo de canje?

Lo que sí le pediría a Diego es que en algún momento me compre algo que venga con amor. Ahora entiendo cuando ambos mostraban las manos a los fotógrafos, lucían los anillo por el canje, ja, ja, ja.