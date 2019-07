George Forsyth sobre denuncia de Vanessa Terkes: "Es improbable que la justicia le encuentre sustento" | VIDEO

Por primera vez se refiere a la denuncia de su esposa. George Forsyth tuvo una entrevista con RPP Noticias sobre su labor en el distrito de La Victoria, pero no dudó en responder una pregunta sobre el proceso legal que le entabló Vanessa Terkes por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

El burgomaestre de La Victoria habló sobre las obras que tienen como principales beneficiadas a mujeres que han sido víctima de la violencia. En ese momento, la periodista Patricia del Río aprovechó para preguntarle qué ocurriría si es que la justicia encuentra sustento en la denuncia de su esposa Vanessa Terkes.

"Eso es muy improbable que suceda. Igual me estoy presentando como cualquier ciudadano y como corresponde, porque vuelvo a decirlo (…) no puede haber impunidad para nadie" , declaró a RPP Noticias George Forsyth.

El alcalde de La Victoria recalcó que él ha estado asistiendo a todas las citaciones correspondientes por ley y espera que la justicia dé su veredicto final. George Forsyth se mostró tranquilo al responder sobre el tema, considerando que ha evadido a la prensa cada vez que le mencionan a Vanessa Terkes.

"Yo he ido (al juzgado) y he hecho mis declaraciones, como corresponde y será la justicia quien dictamine (si es o no culpable de lo que lo acusan)" , agregó George Forsyth.

George Forsyth sobre denuncia de Vanessa Terkes

Actualmente, Vanessa Terkes está enfocada en sus estudios sobre diseño de interiores y su participación en el segmento 'La Sabrosura de Vanessa' en el programa 'En Boca de Todos'.

La actriz también aseguró a los medios que estará enfocada en su ONG de ayuda social que abrió tras convertirse en esposa de George Forsyth. Por el momento, Vanessa Terkes no tiene planes para viajar a México y retomar la actuación.

Mientras tanto, George Forsyth ha evitado hablar en todo momento sobre su esposa y la denuncia en su contra. El exarquero de Alianza Lima ha preferido el silencio y evitar a la prensa de espectáculo en los eventos públicos.

George Forsyth se ha centrado en su trabajo como alcalde de La Victoria y ha estado con la agenda más recargada. Es común verlo en operativos en conjunto con la Policía Nacional contra la informalidad y el reordenamiento en el distrito.