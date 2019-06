Así reacciona la hija de Vanessa Terkes cuando le preguntan por la denuncia de su madre contra George Forsyth | VIDEO

Quería mantenerse al margen. El programa Válgame Dios se comunicó con la hija de Vanessa Terkes, Sujetka para que diera sus impresiones tras la denuncia pública que ha hecho su madre contra su aún esposo George Forsyth por maltrato psicológico.

Desde que se supo el proceso que inició la actriz contra el alcalde de La Victoria, muchos esperaron que su hija Sujetka se pronuncie sobre la situación, considerando que implica un caso de violencia familiar.

Sin embargo, la hija de Vanessa Terkes prefirió el silencio y se limitó a publicar a través de sus redes sociales sobre temas de arte, su pasión. Por ese motivo, Válgame Dios decidió contactarla para tener sus declaraciones.

Cuando la reportera del programa de Latina le preguntó por cómo tomó toda la denuncia que hizo su madre contra George Forsyth, o cómo se encontraba Vanessa Terkes estos días, Sujetka se mostró muy decidida a no decir nada. Incluso, le advirtió a la reportera que si le insistía, cortaría la llamada.

"Ahorita no estoy dando ningún tipo de declaraciones. Disculpa. No voy a opinar nada. Si me sigues preguntando te voy a colgar y no quiero parecer irrespetuosa, pero es que ahorita no quiero decir nada al respecto", declaró Sujetka Val.

Lo único que sí dijo la hija de Vanessa Terkes con una sola palabra, es que apoyaría a su madre hasta el final. Con un 'claro', la jovencita selló su declaración a Válgame Dios.