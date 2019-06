Vanessa Terkes confirma que sí le dejó mensaje con huevos rotos en la cama a George Forsyth: "Sí fue real"

Lo acepta. Vanessa Terkes contó durante la entrevista que mantuvo con Milagros Leiva que sí le dejó un mensaje en la cama, junto a huevos reventados, a su aún esposo George Forsyth. En el texto decía: "Estos los huevos que tu no tuviste para estar con una mujer como yo"

Milagros Leiva le consultó que si ese trascendido que salió en Magaly TV: La Firme era cierto. Vanessa Terkes aceptó que sí lo hizo cuando lo escuchó decir en medios que ellos estaban intentando retomar su relación, cuando ni siquiera habían conversado.

Además, la actriz hizo hincapié que lo realizó tras ver unas fotos de George Forsyth saliendo con un grupo de mujeres de una discoteca, cuando a ella le había dicho que trabajaría.

"Es real. Eso fue después de las fotos que yo vi cuando tuvo la frescura de dar entrevistas falsas, incluso a ti y a otros medios, diciendo que tenía comunicación conmigo. Mentira, nunca hablamos después de eso", declaró Vanessa Terkes.

La aún esposa de George Forsyth señaló que ella le dijo al alcalde de La Victoria que todo había terminado cuando ella se descompensó y recibió asistencia médica, tras ver las imágenes de Válgame Dios. Al día siguiente, anunció su separación a través de un comunicado.

"Yo no he hablado con él desde el día del comunicado, que fue al día siguiente de la posta, que me trató como una porquería. Yo estaba mal. Tuve una crisis nerviosa que nunca había tenido", contó Vanessa Terkes.