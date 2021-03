LE PIDE QUE DIGA LA VERDAD. El candidato a la presidencia del Perú por el partido Victoria Nacional, George Forsyth, fue invitado al programa Amor y Fuego, donde respondió las dudas de los conductores del espacio televisivo sobre sus promesas electorales.

Los conductores de Amor y Fuego no desaprovecharon esta oportunidad para cuestionarlo sobre una acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra. “(George Forsyth) Me cag... una vez. Puso su marca de ropa (G&F), fue a mi casa y se llevó como 2 maletas de ropa para sacar sus modelos... y hasta ahora lo sigo esperando”, contó el futbolista.

Al respecto, George Forsyth le pidió a Farfán que sea sincero. “Sí se la devolví, pero te explico, él ahora se viste elegante, tiza, pero en esa época estamos hablando hace como de diez años, la ropa toda cortada, que me iba a quedar con esa ropa”, dijo el candidato.

George Forsyth desmiente al futbolista y precisa que si le devolvió la ropa. Además, el candidato se atrevió a decir que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero votarían por él en las próximas elecciones.

“Somos grandes amigos desde pequeños, son sumamente divertidos. Nosotros hemos crecido en el futbol, obvio van a votar por mí, miren el éxito que han tenidos ellos en el fútbol”, añade George Forsyth.

En abril de 2020, Jefferson Farfán realizó una transmisión en vivo junto a Paolo Guerrero en Instagram. Durante esta charla, el futbolista contó que George Forsyth no le devolvió la ropa que le prestó. “Oe, Forsyth, mándame mi ropa pues, por favor. Denúncienlo (...) Su marca duró 6 días”.

En otro momento de la entrevista, George Forsyth fue consultado sobre la denuncia en su contra por violencia familiar que presentó su expareja Vanessa Terkes. El candidato a la presidencia respondió que es un caso archivado.

George Forsyth considera que el archivamiento de esta denuncia no es una victoria y lamenta que la relación con Vanessa Terkes concluya en esos términos. “Ya quedó archivada, no es un tema de que yo gané, los dos hemos perdido. Se quedo demostrado en la instancias que corresponde que no hubo nada de ese tema”.

Gigi Mitre replicó la afirmación de Forsyth y le comunicó que Vanessa Terkes apeló a la sentencia que archiva su denuncia. “Ha pasado por tres instancias, quedó archivado, en juzgado de paz también dictaminaron que no tenemos implicancias. Ha apelado, pero ya se demostró que no”, menciona el candidato.

El exalcalde de La Victoria también indicó que se casó muy enamorado de Vanessa Terkes, sin embargo, la vida los llevó por distintos caminos. “No es una victoria ni mucho menos, hay que respetar, acá los dos hemos perdido evidentemente. Yo le deseo todo lo mejor”, agrega.

